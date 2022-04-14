PayPal USD (PYUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PayPal USD (PYUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PayPal USD (PYUSD) Informasjon PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company. Offisiell nettside: https://www.paypal.com/us/digital-wallet/manage-money/crypto/pyusd

PayPal USD (PYUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PayPal USD (PYUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Total forsyning: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B Sirkulerende forsyning: $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.39B $ 1.39B $ 1.39B All-time high: $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 All-Time Low: $ 0.959426 $ 0.959426 $ 0.959426 Nåværende pris: $ 0.999852 $ 0.999852 $ 0.999852

PayPal USD (PYUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PayPal USD (PYUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

