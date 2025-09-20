PayPal USD (PYUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.998049 $ 0.998049 $ 0.998049 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.998049$ 0.998049 $ 0.998049 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Laveste pris $ 0.959426$ 0.959426 $ 0.959426 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.01% Prisendring (7D) +0.00% Prisendring (7D) +0.00%

PayPal USD (PYUSD) sanntidsprisen er $0.999754. I løpet av de siste 24 timene har PYUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.998049 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PYUSD er $ 1.021, mens den rekordlave prisen er $ 0.959426.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PYUSD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.01% over 24 timer og +0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PayPal USD (PYUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B Opplagsforsyning 1.39B 1.39B 1.39B Total forsyning 1,385,297,234.107461 1,385,297,234.107461 1,385,297,234.107461

Nåværende markedsverdi på PayPal USD er $ 1.38B, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PYUSD er 1.39B, med en total tilgang på 1385297234.107461. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.38B.