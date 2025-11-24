PayFi Strategy Token USDC pris i dag

Sanntids PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) pris i dag er $ 1.061, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende PSTUSDC til USD konverteringssats er $ 1.061 per PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 84,903,724, med en sirkulerende forsyning på 80.02M PSTUSDC. I løpet av de siste 24 timene PSTUSDC har den blitt handlet mellom $ 1.061(laveste) og $ 1.062 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.062, mens tidenes laveste notering var $ 1.032.

Kortsiktig har PSTUSDC beveget seg -0.00% i løpet av den siste timen og +0.08% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.90M$ 84.90M $ 84.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 84.90M$ 84.90M $ 84.90M Opplagsforsyning 80.02M 80.02M 80.02M Total forsyning 80,017,137.073414 80,017,137.073414 80,017,137.073414

