Paycoin (PCI) Informasjon We are a project that focuses on implementing blockchain into payment. We now have more than 10,000 merchants in Korea that accepts Paycoin, including 7-eleven, Domino's Pizza, KFC, and more. We aim to bring real use cases that can drive user adoption. Offisiell nettside: https://payprotocol.io/

Paycoin (PCI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paycoin (PCI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 103.54M $ 103.54M $ 103.54M Total forsyning: $ 1.90B $ 1.90B $ 1.90B Sirkulerende forsyning: $ 1.02B $ 1.02B $ 1.02B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 192.39M $ 192.39M $ 192.39M All-time high: $ 4.22 $ 4.22 $ 4.22 All-Time Low: $ 0.01816581 $ 0.01816581 $ 0.01816581 Nåværende pris: $ 0.10165 $ 0.10165 $ 0.10165 Lær mer om Paycoin (PCI) pris

Paycoin (PCI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paycoin (PCI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PCI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PCI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PCIs tokenomics, kan du utforske PCI tokenets livepris!

PCI prisforutsigelse Vil du vite hvor PCI kan være på vei? Vår PCI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PCI tokenets prisforutsigelse nå!

