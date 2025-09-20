Paycoin (PCI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.100833 $ 0.100833 $ 0.100833 24 timer lav $ 0.108234 $ 0.108234 $ 0.108234 24 timer høy 24 timer lav $ 0.100833$ 0.100833 $ 0.100833 24 timer høy $ 0.108234$ 0.108234 $ 0.108234 All Time High $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Laveste pris $ 0.01816581$ 0.01816581 $ 0.01816581 Prisendring (1H) +0.59% Prisendring (1D) +0.23% Prisendring (7D) +8.36% Prisendring (7D) +8.36%

Paycoin (PCI) sanntidsprisen er $0.105655. I løpet av de siste 24 timene har PCI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.100833 og et toppnivå på $ 0.108234, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PCI er $ 4.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.01816581.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PCI endret seg med +0.59% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og +8.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paycoin (PCI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 107.41M$ 107.41M $ 107.41M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 199.58M$ 199.58M $ 199.58M Opplagsforsyning 1.02B 1.02B 1.02B Total forsyning 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paycoin er $ 107.41M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PCI er 1.02B, med en total tilgang på 1900000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 199.58M.