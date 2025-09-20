PayAI Network (PAYAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00241022 $ 0.00241022 $ 0.00241022 24 timer lav $ 0.00281404 $ 0.00281404 $ 0.00281404 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00241022$ 0.00241022 $ 0.00241022 24 timer høy $ 0.00281404$ 0.00281404 $ 0.00281404 All Time High $ 0.00489524$ 0.00489524 $ 0.00489524 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.79% Prisendring (1D) -10.88% Prisendring (7D) +7.99% Prisendring (7D) +7.99%

PayAI Network (PAYAI) sanntidsprisen er $0.0025076. I løpet av de siste 24 timene har PAYAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00241022 og et toppnivå på $ 0.00281404, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAYAI er $ 0.00489524, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAYAI endret seg med +1.79% i løpet av den siste timen, -10.88% over 24 timer og +7.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PayAI Network (PAYAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på PayAI Network er $ 2.51M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAYAI er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.51M.