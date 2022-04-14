Pawtocol (UPI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pawtocol (UPI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pawtocol (UPI) Informasjon Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners' purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world's most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world's 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent's daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol's blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent's helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company's integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world's pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit. Offisiell nettside: https://pawtocol.com/

Pawtocol (UPI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pawtocol (UPI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.22K $ 16.22K $ 16.22K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 248.42M $ 248.42M $ 248.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.31K $ 65.31K $ 65.31K All-time high: $ 0.296409 $ 0.296409 $ 0.296409 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pawtocol (UPI) pris

Pawtocol (UPI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pawtocol (UPI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet UPI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange UPI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår UPIs tokenomics, kan du utforske UPI tokenets livepris!

