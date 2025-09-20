Pawtocol (UPI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00006827 24 timer høy $ 0.00009995 All Time High $ 0.296409 Laveste pris $ 0.00001265 Prisendring (1H) -0.11% Prisendring (1D) -6.24% Prisendring (7D) +19.86%

Pawtocol (UPI) sanntidsprisen er $0.00006958. I løpet av de siste 24 timene har UPI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006827 og et toppnivå på $ 0.00009995, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UPI er $ 0.296409, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001265.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UPI endret seg med -0.11% i løpet av den siste timen, -6.24% over 24 timer og +19.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pawtocol (UPI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.29K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.58K Opplagsforsyning 248.42M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pawtocol er $ 17.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på UPI er 248.42M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.58K.