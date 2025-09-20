PawPaw (PAWPAW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.29% Prisendring (7D) +1.29%

PawPaw (PAWPAW) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAWPAW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAWPAW er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAWPAW endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PawPaw (PAWPAW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.81K$ 20.81K $ 20.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.94K$ 21.94K $ 21.94K Opplagsforsyning 854.44M 854.44M 854.44M Total forsyning 900,599,519.206269 900,599,519.206269 900,599,519.206269

Nåværende markedsverdi på PawPaw er $ 20.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAWPAW er 854.44M, med en total tilgang på 900599519.206269. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.94K.