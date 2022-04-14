Pavise (PAVISE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pavise (PAVISE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pavise (PAVISE) Informasjon PAVIS is an AI-powered tool that allows users to upload medical scans and receive instant AI-driven diagnostics. Designed to support doctors, hospitals, and medical staff, PAVIS acts as an intelligent assistant, enhancing diagnostic accuracy. It can also suggest treatment options, helping healthcare professionals make better-informed decisions. PAVIS ensures fast, reliable analysis with cutting-edge AI, accessible anytime Offisiell nettside: https://scanwithpavise.com/ Kjøp PAVISE nå!

Pavise (PAVISE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pavise (PAVISE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K Total forsyning: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Sirkulerende forsyning: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.37K $ 13.37K $ 13.37K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Pavise (PAVISE) pris

Pavise (PAVISE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pavise (PAVISE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAVISE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAVISE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAVISEs tokenomics, kan du utforske PAVISE tokenets livepris!

PAVISE prisforutsigelse Vil du vite hvor PAVISE kan være på vei? Vår PAVISE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAVISE tokenets prisforutsigelse nå!

