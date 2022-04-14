Party Parrot (PARRY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Party Parrot (PARRY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Party Parrot (PARRY) Informasjon The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history. Offisiell nettside: https://www.parry.ing/ Kjøp PARRY nå!

Party Parrot (PARRY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Party Parrot (PARRY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.46K $ 57.46K $ 57.46K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.46K $ 57.46K $ 57.46K All-time high: $ 0.00712748 $ 0.00712748 $ 0.00712748 All-Time Low: $ 0.00002997 $ 0.00002997 $ 0.00002997 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Party Parrot (PARRY) pris

Party Parrot (PARRY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Party Parrot (PARRY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARRY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARRY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARRYs tokenomics, kan du utforske PARRY tokenets livepris!

PARRY prisforutsigelse Vil du vite hvor PARRY kan være på vei? Vår PARRY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PARRY tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!