Dagens Party Parrot livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PARRY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARRY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Party Parrot Logo

Party Parrot Pris (PARRY)

Ikke oppført

1 PARRY til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Party Parrot (PARRY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:26:09 (UTC+8)

Party Parrot (PARRY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00712748
$ 0.00712748$ 0.00712748

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Party Parrot (PARRY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PARRY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARRY er $ 0.00712748, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARRY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Party Parrot (PARRY) Markedsinformasjon

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

--
----

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,928.0
999,999,928.0 999,999,928.0

Nåværende markedsverdi på Party Parrot er $ 57.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARRY er 1000.00M, med en total tilgang på 999999928.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.46K.

Party Parrot (PARRY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Party Parrot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Party Parrot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Party Parrot til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Party Parrot til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+16.61%
60 dager$ 0+21.83%
90 dager$ 0--

Hva er Party Parrot (PARRY)

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

Party Parrot Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Party Parrot (PARRY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Party Parrot (PARRY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Party Parrot.

Sjekk Party Parrotprisprognosen nå!

PARRY til lokale valutaer

Party Parrot (PARRY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Party Parrot (PARRY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARRY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Party Parrot (PARRY)

Hvor mye er Party Parrot (PARRY) verdt i dag?
Live PARRY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARRY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARRY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Party Parrot?
Markedsverdien for PARRY er $ 57.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARRY?
Den sirkulerende forsyningen av PARRY er 1000.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARRY ?
PARRY oppnådde en ATH-pris på 0.00712748 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARRY?
PARRY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PARRY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARRY er -- USD.
Vil PARRY gå høyere i år?
PARRY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARRY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:26:09 (UTC+8)

Party Parrot (PARRY) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.