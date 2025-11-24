PARSIQ pris i dag

Sanntids PARSIQ (PRQ) pris i dag er $ 0.00270808, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende PRQ til USD konverteringssats er $ 0.00270808 per PRQ.

PARSIQ rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 792,809, med en sirkulerende forsyning på 292.76M PRQ. I løpet av de siste 24 timene PRQ har den blitt handlet mellom $ 0.00269421(laveste) og $ 0.00290938 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 2.62, mens tidenes laveste notering var $ 0.0018575.

Kortsiktig har PRQ beveget seg -0.22% i løpet av den siste timen og -33.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

PARSIQ (PRQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 792.81K$ 792.81K $ 792.81K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 840.20K$ 840.20K $ 840.20K Opplagsforsyning 292.76M 292.76M 292.76M Total forsyning 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Nåværende markedsverdi på PARSIQ er $ 792.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PRQ er 292.76M, med en total tilgang på 310256872.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 840.20K.