Pareto Staked USP (SUSP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pareto Staked USP (SUSP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pareto Staked USP (SUSP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pareto Staked USP (SUSP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M Total forsyning: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M Sirkulerende forsyning: $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.90M $ 5.90M $ 5.90M All-time high: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 All-Time Low: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Nåværende pris: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Lær mer om Pareto Staked USP (SUSP) pris Kjøp SUSP nå!

Pareto Staked USP (SUSP) Informasjon Offisiell nettside: https://pareto.credit

Pareto Staked USP (SUSP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pareto Staked USP (SUSP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUSP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUSP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUSPs tokenomics, kan du utforske SUSP tokenets livepris!

SUSP prisforutsigelse Vil du vite hvor SUSP kan være på vei? Vår SUSP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SUSP tokenets prisforutsigelse nå!

