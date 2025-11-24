BørsDEX+
Sanntidspris for Pareto Staked USP er i dag 1.053 USD.SUSP markedsverdien er 5,902,414 USD. Spor sanntids SUSP to USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer!

Mer om SUSP

SUSP Prisinformasjon

Hva er SUSP

SUSP Offisiell nettside

SUSP tokenomics

SUSP Prisprognose

Pareto Staked USP Logo

Pareto Staked USP Pris (SUSP)

Ikke oppført

1 SUSP til USD livepris:

$1.053
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Pareto Staked USP (SUSP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:44:49 (UTC+8)

Pareto Staked USP pris i dag

Sanntids Pareto Staked USP (SUSP) pris i dag er $ 1.053, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende SUSP til USD konverteringssats er $ 1.053 per SUSP.

Pareto Staked USP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,902,414, med en sirkulerende forsyning på 5.61M SUSP. I løpet av de siste 24 timene SUSP har den blitt handlet mellom $ 1.053(laveste) og $ 1.053 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.053, mens tidenes laveste notering var $ 1.012.

Kortsiktig har SUSP beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +0.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pareto Staked USP (SUSP) Markedsinformasjon

$ 5.90M
--
$ 5.90M
5.61M
5,605,095.618480793
Nåværende markedsverdi på Pareto Staked USP er $ 5.90M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SUSP er 5.61M, med en total tilgang på 5605095.618480793. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.90M.

Pareto Staked USP prishistorikk USD

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.053
24 timer lav
$ 1.053
24 timer høy

$ 1.053
$ 1.053
$ 1.053
$ 1.012
+0.00%

+0.02%

+0.15%

+0.15%

Pareto Staked USP (SUSP) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pareto Staked USP til USD ble $ +0.00023298.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pareto Staked USP til USD ble $ +0.0090547470.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pareto Staked USP til USD ble $ +0.0153604269.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pareto Staked USP til USD ble $ +0.0227537213862473.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00023298+0.02%
30 dager$ +0.0090547470+0.86%
60 dager$ +0.0153604269+1.46%
90 dager$ +0.0227537213862473+2.21%

Prisforutsigelse for Pareto Staked USP

Pareto Staked USP (SUSP) prisprognose for 2030 (om 5 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SUSP for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
Pareto Staked USP (SUSP) prisprognose for 2040 (om 15 år)

I 2040 kan prisen på Pareto Staked USP potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.

Pareto Staked USP (SUSP) Ressurs

Offisiell nettside

Folk spør også: Andre spørsmål om Pareto Staked USP

Hvor mye vil 1 Pareto Staked USP være verdt i 2030?
Hvis Pareto Staked USP skulle vokse med en årlig rate på 5%, kan den estimerte verdien nå rundt$-- innen 2026, $-- innen 2030, $-- innen 2035 og $-- innen 2040. Disse tallene illustrerer et compound-vekst-scenario, selv om den faktiske fremtidige prisen vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-oversikt over potensielle Pareto Staked USP priser og forventet avkastning.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 00:44:49 (UTC+8)

Utforsk mer om Pareto Staked USP

