Pareto Staked USP pris i dag

Sanntids Pareto Staked USP (SUSP) pris i dag er $ 1.053, med en 0.02% endring de siste 24 timene. Nåværende SUSP til USD konverteringssats er $ 1.053 per SUSP.

Pareto Staked USP rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,902,414, med en sirkulerende forsyning på 5.61M SUSP. I løpet av de siste 24 timene SUSP har den blitt handlet mellom $ 1.053(laveste) og $ 1.053 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.053, mens tidenes laveste notering var $ 1.012.

Kortsiktig har SUSP beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og +0.15% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pareto Staked USP (SUSP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M Opplagsforsyning 5.61M 5.61M 5.61M Total forsyning 5,605,095.618480793 5,605,095.618480793 5,605,095.618480793

