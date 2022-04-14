Parasol Finance (PSOL) tokenomics
Parasol Finance (PSOL) Informasjon
Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike.
The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.
Parasol Finance (PSOL) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Parasol Finance (PSOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Parasol Finance (PSOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Parasol Finance (PSOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PSOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PSOL tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PSOLs tokenomics, kan du utforske PSOL tokenets livepris!
PSOL prisforutsigelse
Vil du vite hvor PSOL kan være på vei? Vår PSOL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.