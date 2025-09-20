Parasol Finance (PSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.19304$ 0.19304 $ 0.19304 Laveste pris $ 0.00401139$ 0.00401139 $ 0.00401139 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.82% Prisendring (7D) -0.82%

Parasol Finance (PSOL) sanntidsprisen er $0.00413298. I løpet av de siste 24 timene har PSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSOL er $ 0.19304, mens den rekordlave prisen er $ 0.00401139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parasol Finance (PSOL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.18K$ 23.18K $ 23.18K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 86.79K$ 86.79K $ 86.79K Opplagsforsyning 5.61M 5.61M 5.61M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Parasol Finance er $ 23.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSOL er 5.61M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.79K.