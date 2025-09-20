Dagens Parasol Finance livepris er 0.00413298 USD. Spor prisoppdateringer for PSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Parasol Finance livepris er 0.00413298 USD. Spor prisoppdateringer for PSOL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PSOL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 PSOL til USD livepris:

$0.00413298
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Parasol Finance (PSOL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:26:02 (UTC+8)

Parasol Finance (PSOL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0.19304
$ 0.00401139
--

--

-0.82%

-0.82%

Parasol Finance (PSOL) sanntidsprisen er $0.00413298. I løpet av de siste 24 timene har PSOL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PSOL er $ 0.19304, mens den rekordlave prisen er $ 0.00401139.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PSOL endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parasol Finance (PSOL) Markedsinformasjon

$ 23.18K
--
$ 86.79K
5.61M
21,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Parasol Finance er $ 23.18K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PSOL er 5.61M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 86.79K.

Parasol Finance (PSOL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Parasol Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Parasol Finance til USD ble $ -0.0000070934.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Parasol Finance til USD ble $ +0.0000007683.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Parasol Finance til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0000070934-0.17%
60 dager$ +0.0000007683+0.02%
90 dager$ 0--

Hva er Parasol Finance (PSOL)

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

Parasol Finance (PSOL) Ressurs

Offisiell nettside

Parasol Finance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Parasol Finance (PSOL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Parasol Finance (PSOL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Parasol Finance.

PSOL til lokale valutaer

Parasol Finance (PSOL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Parasol Finance (PSOL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PSOL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Parasol Finance (PSOL)

Hvor mye er Parasol Finance (PSOL) verdt i dag?
Live PSOL prisen i USD er 0.00413298 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PSOL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PSOL til USD er $ 0.00413298. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Parasol Finance?
Markedsverdien for PSOL er $ 23.18K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PSOL?
Den sirkulerende forsyningen av PSOL er 5.61M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPSOL ?
PSOL oppnådde en ATH-pris på 0.19304 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PSOL?
PSOL så en ATL-pris på 0.00401139 USD.
Hva er handelsvolumet til PSOL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PSOL er -- USD.
Vil PSOL gå høyere i år?
PSOL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PSOL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:26:02 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.