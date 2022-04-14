ParagonsDAO (PDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i ParagonsDAO (PDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

ParagonsDAO (PDT) Informasjon We're an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons' intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today! Offisiell nettside: https://paragonsdao.com/

ParagonsDAO (PDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for ParagonsDAO (PDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.30M $ 6.30M $ 6.30M Total forsyning: $ 127.98M $ 127.98M $ 127.98M Sirkulerende forsyning: $ 124.20M $ 124.20M $ 124.20M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M All-time high: $ 0.937515 $ 0.937515 $ 0.937515 All-Time Low: $ 0.02082738 $ 0.02082738 $ 0.02082738 Nåværende pris: $ 0.05112 $ 0.05112 $ 0.05112 Lær mer om ParagonsDAO (PDT) pris

ParagonsDAO (PDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak ParagonsDAO (PDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PDTs tokenomics, kan du utforske PDT tokenets livepris!

PDT prisforutsigelse Vil du vite hvor PDT kan være på vei? Vår PDT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PDT tokenets prisforutsigelse nå!

