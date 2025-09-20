ParagonsDAO (PDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.051535 24 timer høy $ 0.052861 All Time High $ 0.937515 Laveste pris $ 0.02082738 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.19% Prisendring (7D) -3.44%

ParagonsDAO (PDT) sanntidsprisen er $0.051703. I løpet av de siste 24 timene har PDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.051535 og et toppnivå på $ 0.052861, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PDT er $ 0.937515, mens den rekordlave prisen er $ 0.02082738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PDT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ParagonsDAO (PDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.42M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.62M Opplagsforsyning 124.20M Total forsyning 127,975,213.1052119

Nåværende markedsverdi på ParagonsDAO er $ 6.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PDT er 124.20M, med en total tilgang på 127975213.1052119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.