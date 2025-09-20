Dagens ParagonsDAO livepris er 0.051703 USD. Spor prisoppdateringer for PDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ParagonsDAO livepris er 0.051703 USD. Spor prisoppdateringer for PDT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PDT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PDT

PDT Prisinformasjon

PDT Offisiell nettside

PDT tokenomics

PDT Prisprognose

ParagonsDAO Pris (PDT)

1 PDT til USD livepris:

$0.051703
-2.10%1D
USD
ParagonsDAO (PDT) Live prisdiagram
2025-09-20

ParagonsDAO (PDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.051535
24 timer lav
$ 0.052861
24 timer høy

$ 0.051535
$ 0.052861
$ 0.937515
$ 0.02082738
--

-2.19%

-3.44%

-3.44%

ParagonsDAO (PDT) sanntidsprisen er $0.051703. I løpet av de siste 24 timene har PDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.051535 og et toppnivå på $ 0.052861, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PDT er $ 0.937515, mens den rekordlave prisen er $ 0.02082738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PDT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.19% over 24 timer og -3.44% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ParagonsDAO (PDT) Markedsinformasjon

$ 6.42M
--
$ 6.62M
124.20M
127,975,213.1052119
Nåværende markedsverdi på ParagonsDAO er $ 6.42M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PDT er 124.20M, med en total tilgang på 127975213.1052119. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.62M.

ParagonsDAO (PDT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ParagonsDAO til USD ble $ -0.0011583324732717.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ParagonsDAO til USD ble $ +0.0382568024.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ParagonsDAO til USD ble $ +0.0405362222.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ParagonsDAO til USD ble $ +0.02989114249994142.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0011583324732717-2.19%
30 dager$ +0.0382568024+73.99%
60 dager$ +0.0405362222+78.40%
90 dager$ +0.02989114249994142+137.04%

Hva er ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

ParagonsDAO (PDT) Ressurs

Offisiell nettside

ParagonsDAO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ParagonsDAO (PDT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ParagonsDAO (PDT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ParagonsDAO.

Sjekk ParagonsDAOprisprognosen nå!

PDT til lokale valutaer

ParagonsDAO (PDT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ParagonsDAO (PDT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PDT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ParagonsDAO (PDT)

Hvor mye er ParagonsDAO (PDT) verdt i dag?
Live PDT prisen i USD er 0.051703 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PDT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PDT til USD er $ 0.051703. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ParagonsDAO?
Markedsverdien for PDT er $ 6.42M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PDT?
Den sirkulerende forsyningen av PDT er 124.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPDT ?
PDT oppnådde en ATH-pris på 0.937515 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PDT?
PDT så en ATL-pris på 0.02082738 USD.
Hva er handelsvolumet til PDT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PDT er -- USD.
Vil PDT gå høyere i år?
PDT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PDT prisprognosen for en mer grundig analyse.
2025-09-20

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.