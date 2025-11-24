Paragon Tweaks pris i dag

Sanntids Paragon Tweaks (PRGN) pris i dag er --, med en 2.85% endring de siste 24 timene. Nåværende PRGN til USD konverteringssats er -- per PRGN.

Paragon Tweaks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 196,769, med en sirkulerende forsyning på 966.75M PRGN. I løpet av de siste 24 timene PRGN har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00183169, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har PRGN beveget seg -1.36% i løpet av den siste timen og -22.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Paragon Tweaks (PRGN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 196.77K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 196.77K Opplagsforsyning 966.75M Total forsyning 966,750,839.0657464

