Paragen (RGEN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Paragen (RGEN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Paragen (RGEN) Informasjon Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Offisiell nettside: https://paragen.io Kjøp RGEN nå!

Paragen (RGEN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paragen (RGEN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.53K $ 19.53K $ 19.53K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 101.25M $ 101.25M $ 101.25M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.58K $ 38.58K $ 38.58K All-time high: $ 0.391277 $ 0.391277 $ 0.391277 All-Time Low: $ 0.00019292 $ 0.00019292 $ 0.00019292 Nåværende pris: $ 0.00019292 $ 0.00019292 $ 0.00019292 Lær mer om Paragen (RGEN) pris

Paragen (RGEN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paragen (RGEN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RGEN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RGEN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RGENs tokenomics, kan du utforske RGEN tokenets livepris!

RGEN prisforutsigelse Vil du vite hvor RGEN kan være på vei? Vår RGEN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RGEN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!