Dagens Paragen livepris er 0 USD.

Paragen Pris (RGEN)

1 RGEN til USD livepris:

$0.00019328
$0.00019328$0.00019328
-1.30%1D
USD
Paragen (RGEN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:25:48 (UTC+8)

Paragen (RGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.391277
$ 0.391277$ 0.391277

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.33%

-4.49%

-4.49%

Paragen (RGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RGEN er $ 0.391277, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RGEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -4.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paragen (RGEN) Markedsinformasjon

$ 19.57K
$ 19.57K$ 19.57K

--
----

$ 38.66K
$ 38.66K$ 38.66K

101.25M
101.25M 101.25M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paragen er $ 19.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RGEN er 101.25M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.66K.

Paragen (RGEN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Paragen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Paragen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Paragen til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Paragen til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.33%
30 dager$ 0-4.60%
60 dager$ 0-5.96%
90 dager$ 0--

Hva er Paragen (RGEN)

Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate.

Paragen (RGEN) Ressurs

Offisiell nettside

Paragen Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paragen (RGEN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paragen (RGEN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paragen.

Sjekk Paragenprisprognosen nå!

RGEN til lokale valutaer

Paragen (RGEN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paragen (RGEN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RGEN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Paragen (RGEN)

Hvor mye er Paragen (RGEN) verdt i dag?
Live RGEN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RGEN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RGEN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paragen?
Markedsverdien for RGEN er $ 19.57K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RGEN?
Den sirkulerende forsyningen av RGEN er 101.25M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRGEN ?
RGEN oppnådde en ATH-pris på 0.391277 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RGEN?
RGEN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til RGEN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RGEN er -- USD.
Vil RGEN gå høyere i år?
RGEN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RGEN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:25:48 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.