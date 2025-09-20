Paragen (RGEN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.391277$ 0.391277 $ 0.391277 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.33% Prisendring (7D) -4.49% Prisendring (7D) -4.49%

Paragen (RGEN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har RGEN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RGEN er $ 0.391277, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RGEN endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.33% over 24 timer og -4.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paragen (RGEN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.57K$ 19.57K $ 19.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.66K$ 38.66K $ 38.66K Opplagsforsyning 101.25M 101.25M 101.25M Total forsyning 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paragen er $ 19.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RGEN er 101.25M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.66K.