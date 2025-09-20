Parachute (PAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03307398$ 0.03307398 $ 0.03307398 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.09% Prisendring (7D) +0.61% Prisendring (7D) +0.61%

Parachute (PAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAR er $ 0.03307398, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +0.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parachute (PAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.77K$ 118.77K $ 118.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 191.21K$ 191.21K $ 191.21K Opplagsforsyning 620.94M 620.94M 620.94M Total forsyning 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001

Nåværende markedsverdi på Parachute er $ 118.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAR er 620.94M, med en total tilgang på 999628334.0000001. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 191.21K.