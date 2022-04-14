Parabolic (PARAX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Parabolic (PARAX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Parabolic (PARAX) Informasjon PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space. Offisiell nettside: https://www.parabolic.fi/ Kjøp PARAX nå!

Parabolic (PARAX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Parabolic (PARAX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M All-time high: $ 0.02469466 $ 0.02469466 $ 0.02469466 All-Time Low: $ 0.00255878 $ 0.00255878 $ 0.00255878 Nåværende pris: $ 0.00341145 $ 0.00341145 $ 0.00341145 Lær mer om Parabolic (PARAX) pris

Parabolic (PARAX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Parabolic (PARAX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARAX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARAX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARAXs tokenomics, kan du utforske PARAX tokenets livepris!

PARAX prisforutsigelse Vil du vite hvor PARAX kan være på vei? Vår PARAX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PARAX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!