Parabolic (PARAX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00346233 24 timer lav $ 0.00363771 24 timer høy All Time High $ 0.02469466 Laveste pris $ 0.00255878 Prisendring (1H) +0.36% Prisendring (1D) -3.75% Prisendring (7D) -5.60%

Parabolic (PARAX) sanntidsprisen er $0.00350117. I løpet av de siste 24 timene har PARAX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00346233 og et toppnivå på $ 0.00363771, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARAX er $ 0.02469466, mens den rekordlave prisen er $ 0.00255878.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARAX endret seg med +0.36% i løpet av den siste timen, -3.75% over 24 timer og -5.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parabolic (PARAX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.50M Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Parabolic er $ 3.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARAX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.50M.