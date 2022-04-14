Parabol USD (PARAUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Parabol USD (PARAUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Parabol USD (PARAUSD) Informasjon paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Offisiell nettside: https://www.parabol.fi Teknisk dokument: https://docs.parabol.fi Kjøp PARAUSD nå!

Parabol USD (PARAUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Parabol USD (PARAUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K Total forsyning: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K Sirkulerende forsyning: $ 255.16K $ 255.16K $ 255.16K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 255.52K $ 255.52K $ 255.52K All-time high: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 All-Time Low: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Nåværende pris: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lær mer om Parabol USD (PARAUSD) pris

Parabol USD (PARAUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Parabol USD (PARAUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARAUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARAUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARAUSDs tokenomics, kan du utforske PARAUSD tokenets livepris!

