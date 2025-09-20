Dagens Parabol USD livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for PARAUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARAUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Parabol USD livepris er 1.002 USD. Spor prisoppdateringer for PARAUSD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARAUSD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Parabol USD Logo

Parabol USD Pris (PARAUSD)

Ikke oppført

1 PARAUSD til USD livepris:

$1.002
$1.002
0.00%1D
USD
Parabol USD (PARAUSD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:29 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.02%

-0.02%

Parabol USD (PARAUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har PARAUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARAUSD er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.981726.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARAUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parabol USD (PARAUSD) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Parabol USD er $ 255.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARAUSD er 255.14K, med en total tilgang på 255141.8457563941. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.56K.

Parabol USD (PARAUSD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Parabol USD til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Parabol USD til USD ble $ -0.0001316628.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Parabol USD til USD ble $ -0.0003493974.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Parabol USD til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0001316628-0.01%
60 dager$ -0.0003493974-0.03%
90 dager$ 0--

Hva er Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Parabol USD (PARAUSD) Ressurs

Offisiell nettside

Parabol USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Parabol USD (PARAUSD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Parabol USD (PARAUSD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Parabol USD.

Sjekk Parabol USDprisprognosen nå!

PARAUSD til lokale valutaer

Parabol USD (PARAUSD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Parabol USD (PARAUSD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARAUSD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Parabol USD (PARAUSD)

Hvor mye er Parabol USD (PARAUSD) verdt i dag?
Live PARAUSD prisen i USD er 1.002 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARAUSD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARAUSD til USD er $ 1.002. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Parabol USD?
Markedsverdien for PARAUSD er $ 255.56K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARAUSD?
Den sirkulerende forsyningen av PARAUSD er 255.14K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARAUSD ?
PARAUSD oppnådde en ATH-pris på 1.17 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARAUSD?
PARAUSD så en ATL-pris på 0.981726 USD.
Hva er handelsvolumet til PARAUSD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARAUSD er -- USD.
Vil PARAUSD gå høyere i år?
PARAUSD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARAUSD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.