Parabol USD (PARAUSD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Laveste pris $ 0.981726$ 0.981726 $ 0.981726 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.02% Prisendring (7D) -0.02%

Parabol USD (PARAUSD) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har PARAUSD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARAUSD er $ 1.17, mens den rekordlave prisen er $ 0.981726.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARAUSD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Parabol USD (PARAUSD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 255.56K$ 255.56K $ 255.56K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 255.56K$ 255.56K $ 255.56K Opplagsforsyning 255.14K 255.14K 255.14K Total forsyning 255,141.8457563941 255,141.8457563941 255,141.8457563941

Nåværende markedsverdi på Parabol USD er $ 255.56K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARAUSD er 255.14K, med en total tilgang på 255141.8457563941. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 255.56K.