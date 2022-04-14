Para (PARA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Para (PARA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Para (PARA) Informasjon PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation. Offisiell nettside: https://para.global/ Kjøp PARA nå!

Para (PARA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Para (PARA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 385.43K $ 385.43K $ 385.43K Total forsyning: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Sirkulerende forsyning: $ 36.19B $ 36.19B $ 36.19B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 532.48K $ 532.48K $ 532.48K All-time high: $ 0.00201605 $ 0.00201605 $ 0.00201605 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Para (PARA) pris

Para (PARA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Para (PARA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PARA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PARA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PARAs tokenomics, kan du utforske PARA tokenets livepris!

PARA prisforutsigelse Vil du vite hvor PARA kan være på vei? Vår PARA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PARA tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!