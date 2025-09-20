Dagens Para livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Para livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PARA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PARA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PARA

PARA Prisinformasjon

PARA Offisiell nettside

PARA tokenomics

PARA Prisprognose

Para Logo

Para Pris (PARA)

Ikke oppført

1 PARA til USD livepris:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
Para (PARA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:22 (UTC+8)

Para (PARA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201605
$ 0.00201605$ 0.00201605

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.39%

-4.31%

-4.31%

Para (PARA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PARA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PARA er $ 0.00201605, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PARA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.39% over 24 timer og -4.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Para (PARA) Markedsinformasjon

$ 385.43K
$ 385.43K$ 385.43K

--
----

$ 532.48K
$ 532.48K$ 532.48K

36.19B
36.19B 36.19B

49,999,999,999.99999
49,999,999,999.99999 49,999,999,999.99999

Nåværende markedsverdi på Para er $ 385.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PARA er 36.19B, med en total tilgang på 49999999999.99999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 532.48K.

Para (PARA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Para til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Para til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Para til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Para til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.39%
30 dager$ 0+1.86%
60 dager$ 0+24.35%
90 dager$ 0--

Hva er Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Para (PARA) Ressurs

Offisiell nettside

Para Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Para (PARA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Para (PARA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Para.

Sjekk Paraprisprognosen nå!

PARA til lokale valutaer

Para (PARA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Para (PARA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PARA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Para (PARA)

Hvor mye er Para (PARA) verdt i dag?
Live PARA prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PARA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PARA til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Para?
Markedsverdien for PARA er $ 385.43K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PARA?
Den sirkulerende forsyningen av PARA er 36.19B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPARA ?
PARA oppnådde en ATH-pris på 0.00201605 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PARA?
PARA så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PARA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PARA er -- USD.
Vil PARA gå høyere i år?
PARA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PARA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:22 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.