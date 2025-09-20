Dagens Papu Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Papu Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for PAPU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAPU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PAPU

PAPU Prisinformasjon

PAPU Offisiell nettside

PAPU tokenomics

PAPU Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Papu Token Logo

Papu Token Pris (PAPU)

Ikke oppført

1 PAPU til USD livepris:

--
----
-1.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Papu Token (PAPU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:44:52 (UTC+8)

Papu Token (PAPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.57%

-1.14%

+13.11%

+13.11%

Papu Token (PAPU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PAPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAPU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAPU endret seg med -1.57% i løpet av den siste timen, -1.14% over 24 timer og +13.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Papu Token (PAPU) Markedsinformasjon

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

--
----

$ 12.47K
$ 12.47K$ 12.47K

33.37T
33.37T 33.37T

33,365,648,327,885.668
33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Nåværende markedsverdi på Papu Token er $ 12.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAPU er 33.37T, med en total tilgang på 33365648327885.668. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.47K.

Papu Token (PAPU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Papu Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Papu Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Papu Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Papu Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.14%
30 dager$ 0-12.72%
60 dager$ 0-5.12%
90 dager$ 0--

Hva er Papu Token (PAPU)

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Papu Token (PAPU) Ressurs

Offisiell nettside

Papu Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Papu Token (PAPU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Papu Token (PAPU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Papu Token.

Sjekk Papu Tokenprisprognosen nå!

PAPU til lokale valutaer

Papu Token (PAPU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Papu Token (PAPU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAPU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Papu Token (PAPU)

Hvor mye er Papu Token (PAPU) verdt i dag?
Live PAPU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAPU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAPU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Papu Token?
Markedsverdien for PAPU er $ 12.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAPU?
Den sirkulerende forsyningen av PAPU er 33.37T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAPU ?
PAPU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAPU?
PAPU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PAPU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAPU er -- USD.
Vil PAPU gå høyere i år?
PAPU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAPU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:44:52 (UTC+8)

Papu Token (PAPU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.