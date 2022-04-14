Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Paperclip AI (PAPERCLIPS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Informasjon @Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156 Offisiell nettside: https://paperclipfactory.org/ Teknisk dokument: https://paperclip-ai.gitbook.io/paperclipai Kjøp PAPERCLIPS nå!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paperclip AI (PAPERCLIPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.18K Total forsyning: $ 952.02M Sirkulerende forsyning: $ 849.97M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.72K All-time high: $ 0.0065141 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Paperclip AI (PAPERCLIPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAPERCLIPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAPERCLIPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAPERCLIPSs tokenomics, kan du utforske PAPERCLIPS tokenets livepris!

