Paper Plane (PLANE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00367243 $ 0.00367243 $ 0.00367243 24 timer lav $ 0.00504108 $ 0.00504108 $ 0.00504108 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00367243$ 0.00367243 $ 0.00367243 24 timer høy $ 0.00504108$ 0.00504108 $ 0.00504108 All Time High $ 0.11842$ 0.11842 $ 0.11842 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -16.81% Prisendring (7D) -37.79% Prisendring (7D) -37.79%

Paper Plane (PLANE) sanntidsprisen er $0.00396902. I løpet av de siste 24 timene har PLANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00367243 og et toppnivå på $ 0.00504108, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANE er $ 0.11842, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -16.81% over 24 timer og -37.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paper Plane (PLANE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 396.90K$ 396.90K $ 396.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 396.90K$ 396.90K $ 396.90K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paper Plane er $ 396.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 396.90K.