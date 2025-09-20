Dagens Paper Plane livepris er 0.00396902 USD. Spor prisoppdateringer for PLANE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Paper Plane livepris er 0.00396902 USD. Spor prisoppdateringer for PLANE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PLANE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PLANE

PLANE Prisinformasjon

PLANE Offisiell nettside

PLANE tokenomics

PLANE Prisprognose

Paper Plane Pris (PLANE)

Ikke oppført

1 PLANE til USD livepris:

$0.00396902
$0.00396902$0.00396902
-16.80%1D
USD
Paper Plane (PLANE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:15 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00367243
$ 0.00367243$ 0.00367243
24 timer lav
$ 0.00504108
$ 0.00504108$ 0.00504108
24 timer høy

$ 0.00367243
$ 0.00367243$ 0.00367243

$ 0.00504108
$ 0.00504108$ 0.00504108

$ 0.11842
$ 0.11842$ 0.11842

$ 0
$ 0$ 0

+0.03%

-16.81%

-37.79%

-37.79%

Paper Plane (PLANE) sanntidsprisen er $0.00396902. I løpet av de siste 24 timene har PLANE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00367243 og et toppnivå på $ 0.00504108, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PLANE er $ 0.11842, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PLANE endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -16.81% over 24 timer og -37.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paper Plane (PLANE) Markedsinformasjon

$ 396.90K
$ 396.90K$ 396.90K

--
----

$ 396.90K
$ 396.90K$ 396.90K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Paper Plane er $ 396.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PLANE er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 396.90K.

Paper Plane (PLANE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Paper Plane til USD ble $ -0.00080215153516983.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Paper Plane til USD ble $ -0.0023257484.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Paper Plane til USD ble $ +0.0048383409.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Paper Plane til USD ble $ +0.0022710972944775681.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00080215153516983-16.81%
30 dager$ -0.0023257484-58.59%
60 dager$ +0.0048383409+121.90%
90 dager$ +0.0022710972944775681+133.76%

Hva er Paper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

Paper Plane (PLANE) Ressurs

Offisiell nettside

Paper Plane Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paper Plane (PLANE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paper Plane (PLANE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paper Plane.

Sjekk Paper Planeprisprognosen nå!

PLANE til lokale valutaer

Paper Plane (PLANE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paper Plane (PLANE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PLANE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Paper Plane (PLANE)

Hvor mye er Paper Plane (PLANE) verdt i dag?
Live PLANE prisen i USD er 0.00396902 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PLANE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PLANE til USD er $ 0.00396902. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paper Plane?
Markedsverdien for PLANE er $ 396.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PLANE?
Den sirkulerende forsyningen av PLANE er 100.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPLANE ?
PLANE oppnådde en ATH-pris på 0.11842 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PLANE?
PLANE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til PLANE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PLANE er -- USD.
Vil PLANE gå høyere i år?
PLANE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PLANE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:38:15 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.