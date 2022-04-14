PanoVerse (PANO) tokenomics
PanoVerse (PANO) Informasjon
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
PanoVerse (PANO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PanoVerse (PANO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
PanoVerse (PANO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak PanoVerse (PANO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PANO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PANO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.