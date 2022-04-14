Pandemic Diamond (PMD) tokenomics

Pandemic Diamond (PMD) Informasjon

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

Offisiell nettside:
https://pandemic-games.org/
Teknisk dokument:
https://pandemic-games.org/whitepaper.html

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pandemic Diamond (PMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 27.17K
Total forsyning:
$ 1.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 122.88M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 221.11K
All-time high:
$ 0.00187404
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0.00022111
Pandemic Diamond (PMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Pandemic Diamond (PMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PMD tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PMDs tokenomics, kan du utforske PMD tokenets livepris!

PMD prisforutsigelse

Vil du vite hvor PMD kan være på vei? Vår PMD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.