Pandemic Diamond (PMD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pandemic Diamond (PMD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Pandemic Diamond (PMD) Informasjon Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Offisiell nettside: https://pandemic-games.org/ Teknisk dokument: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Kjøp PMD nå!

Pandemic Diamond (PMD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pandemic Diamond (PMD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.17K $ 27.17K $ 27.17K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 122.88M $ 122.88M $ 122.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 221.11K $ 221.11K $ 221.11K All-time high: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022111 $ 0.00022111 $ 0.00022111 Lær mer om Pandemic Diamond (PMD) pris

Pandemic Diamond (PMD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pandemic Diamond (PMD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PMD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PMD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PMDs tokenomics, kan du utforske PMD tokenets livepris!

PMD prisforutsigelse Vil du vite hvor PMD kan være på vei? Vår PMD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PMD tokenets prisforutsigelse nå!

