Dagens Pandemic Diamond livepris er 0.00023805 USD. Spor prisoppdateringer for PMD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PMD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.00023805
$0.00023805$0.00023805
-5.90%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
Pandemic Diamond (PMD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:25:32 (UTC+8)

Pandemic Diamond (PMD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00022706
$ 0.00022706$ 0.00022706
24 timer lav
$ 0.00025307
$ 0.00025307$ 0.00025307
24 timer høy

$ 0.00022706
$ 0.00022706$ 0.00022706

$ 0.00025307
$ 0.00025307$ 0.00025307

$ 0.00187404
$ 0.00187404$ 0.00187404

$ 0.00018095
$ 0.00018095$ 0.00018095

+1.70%

-5.93%

-9.53%

-9.53%

Pandemic Diamond (PMD) sanntidsprisen er $0.00023805. I løpet av de siste 24 timene har PMD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022706 og et toppnivå på $ 0.00025307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMD er $ 0.00187404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMD endret seg med +1.70% i løpet av den siste timen, -5.93% over 24 timer og -9.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pandemic Diamond (PMD) Markedsinformasjon

$ 29.23K
$ 29.23K$ 29.23K

--
----

$ 238.06K
$ 238.06K$ 238.06K

122.78M
122.78M 122.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pandemic Diamond er $ 29.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PMD er 122.78M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.06K.

Pandemic Diamond (PMD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pandemic Diamond til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pandemic Diamond til USD ble $ -0.0000319634.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pandemic Diamond til USD ble $ -0.0000516990.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pandemic Diamond til USD ble $ -0.00011503334382012853.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.93%
30 dager$ -0.0000319634-13.42%
60 dager$ -0.0000516990-21.71%
90 dager$ -0.00011503334382012853-32.57%

Hva er Pandemic Diamond (PMD)

Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pandemic Diamond (PMD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Pandemic Diamond Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pandemic Diamond (PMD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pandemic Diamond (PMD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pandemic Diamond.

Sjekk Pandemic Diamondprisprognosen nå!

PMD til lokale valutaer

Pandemic Diamond (PMD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pandemic Diamond (PMD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PMD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pandemic Diamond (PMD)

Hvor mye er Pandemic Diamond (PMD) verdt i dag?
Live PMD prisen i USD er 0.00023805 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PMD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PMD til USD er $ 0.00023805. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pandemic Diamond?
Markedsverdien for PMD er $ 29.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PMD?
Den sirkulerende forsyningen av PMD er 122.78M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPMD ?
PMD oppnådde en ATH-pris på 0.00187404 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PMD?
PMD så en ATL-pris på 0.00018095 USD.
Hva er handelsvolumet til PMD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PMD er -- USD.
Vil PMD gå høyere i år?
PMD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PMD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

