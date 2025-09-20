Pandemic Diamond (PMD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00022706 $ 0.00022706 $ 0.00022706 24 timer lav $ 0.00025307 $ 0.00025307 $ 0.00025307 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00022706$ 0.00022706 $ 0.00022706 24 timer høy $ 0.00025307$ 0.00025307 $ 0.00025307 All Time High $ 0.00187404$ 0.00187404 $ 0.00187404 Laveste pris $ 0.00018095$ 0.00018095 $ 0.00018095 Prisendring (1H) +1.70% Prisendring (1D) -5.93% Prisendring (7D) -9.53% Prisendring (7D) -9.53%

Pandemic Diamond (PMD) sanntidsprisen er $0.00023805. I løpet av de siste 24 timene har PMD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00022706 og et toppnivå på $ 0.00025307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PMD er $ 0.00187404, mens den rekordlave prisen er $ 0.00018095.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PMD endret seg med +1.70% i løpet av den siste timen, -5.93% over 24 timer og -9.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pandemic Diamond (PMD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.23K$ 29.23K $ 29.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 238.06K$ 238.06K $ 238.06K Opplagsforsyning 122.78M 122.78M 122.78M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Pandemic Diamond er $ 29.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PMD er 122.78M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 238.06K.