Pandacoin (PND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.71% Prisendring (7D) -0.86% Prisendring (7D) -0.86%

Pandacoin (PND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PND er $ 2.91, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PND endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.71% over 24 timer og -0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pandacoin (PND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.24M$ 1.24M $ 1.24M Opplagsforsyning 35.70B 35.70B 35.70B Total forsyning 35,696,873,910.00442 35,696,873,910.00442 35,696,873,910.00442

Nåværende markedsverdi på Pandacoin er $ 1.24M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PND er 35.70B, med en total tilgang på 35696873910.00442. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.24M.