Pancake Bunny pris i dag

Sanntids Pancake Bunny (BUNNY) pris i dag er $ 0.025686, med en 1.94% endring de siste 24 timene. Nåværende BUNNY til USD konverteringssats er $ 0.025686 per BUNNY.

Pancake Bunny rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,105.5, med en sirkulerende forsyning på 510.23K BUNNY. I løpet av de siste 24 timene BUNNY har den blitt handlet mellom $ 0.02499531(laveste) og $ 0.02584441 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 512.75, mens tidenes laveste notering var $ 0.02394443.

Kortsiktig har BUNNY beveget seg +0.37% i løpet av den siste timen og -8.99% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Pancake Bunny (BUNNY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 392.33K$ 392.33K $ 392.33K Opplagsforsyning 510.23K 510.23K 510.23K Total forsyning 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069 15,274,247.51454069

