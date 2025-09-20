Panana ($PANANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.26% Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) -10.60% Prisendring (7D) -10.60%

Panana ($PANANA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $PANANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $PANANA er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $PANANA endret seg med +0.26% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og -10.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Panana ($PANANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Opplagsforsyning 402.80B 402.80B 402.80B Total forsyning 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0 412,819,396,524.0

Nåværende markedsverdi på Panana er $ 1.55M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $PANANA er 402.80B, med en total tilgang på 412819396524.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.59M.