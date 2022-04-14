PAMP (PAMP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PAMP (PAMP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PAMP (PAMP) Informasjon PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. Offisiell nettside: https://www.pamponsolana.com/ Kjøp PAMP nå!

PAMP (PAMP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PAMP (PAMP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.45K Total forsyning: $ 999.34M Sirkulerende forsyning: $ 999.34M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.45K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0 Lær mer om PAMP (PAMP) pris

PAMP (PAMP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PAMP (PAMP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAMP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAMP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAMPs tokenomics, kan du utforske PAMP tokenets livepris!

PAMP prisforutsigelse Vil du vite hvor PAMP kan være på vei? Vår PAMP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PAMP tokenets prisforutsigelse nå!

