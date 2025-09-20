Palmeiras Fan Token (VERDAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04515318 $ 0.04515318 $ 0.04515318 24 timer lav $ 0.05142 $ 0.05142 $ 0.05142 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04515318$ 0.04515318 $ 0.04515318 24 timer høy $ 0.05142$ 0.05142 $ 0.05142 All Time High $ 1.29$ 1.29 $ 1.29 Laveste pris $ 0.04515318$ 0.04515318 $ 0.04515318 Prisendring (1H) +6.40% Prisendring (1D) -2.84% Prisendring (7D) -10.63% Prisendring (7D) -10.63%

Palmeiras Fan Token (VERDAO) sanntidsprisen er $0.04826597. I løpet av de siste 24 timene har VERDAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04515318 og et toppnivå på $ 0.05142, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til VERDAO er $ 1.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.04515318.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har VERDAO endret seg med +6.40% i løpet av den siste timen, -2.84% over 24 timer og -10.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Palmeiras Fan Token (VERDAO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 118.44K$ 118.44K $ 118.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 908.78K$ 908.78K $ 908.78K Opplagsforsyning 2.61M 2.61M 2.61M Total forsyning 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Palmeiras Fan Token er $ 118.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på VERDAO er 2.61M, med en total tilgang på 20000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 908.78K.