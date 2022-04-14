Pallapay (PALLA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pallapay (PALLA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pallapay (PALLA) Informasjon Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Offisiell nettside: https://www.pallapay.com/ Kjøp PALLA nå!

Pallapay (PALLA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pallapay (PALLA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.61M $ 6.61M $ 6.61M Total forsyning: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Sirkulerende forsyning: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.43M $ 17.43M $ 17.43M All-time high: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 All-Time Low: $ 0.00509231 $ 0.00509231 $ 0.00509231 Nåværende pris: $ 0.00871265 $ 0.00871265 $ 0.00871265 Lær mer om Pallapay (PALLA) pris

Pallapay (PALLA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pallapay (PALLA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PALLA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PALLA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PALLAs tokenomics, kan du utforske PALLA tokenets livepris!

PALLA prisforutsigelse Vil du vite hvor PALLA kan være på vei? Vår PALLA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PALLA tokenets prisforutsigelse nå!

