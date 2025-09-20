Pallapay (PALLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.094144 Laveste pris $ 0.00509231 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00%

Pallapay (PALLA) sanntidsprisen er $0.00871265. I løpet av de siste 24 timene har PALLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PALLA er $ 0.094144, mens den rekordlave prisen er $ 0.00509231.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PALLA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pallapay (PALLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.61M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.43M Opplagsforsyning 759.02M Total forsyning 1,999,999,999.0

Nåværende markedsverdi på Pallapay er $ 6.61M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PALLA er 759.02M, med en total tilgang på 1999999999.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.43M.