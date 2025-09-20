PalGold (PALG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 36.57 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +37.33%

PalGold (PALG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har PALG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PALG er $ 36.57, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PALG endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +37.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PalGold (PALG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 383.00 Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.55K Opplagsforsyning 24.70M Total forsyning 99,999,998.0

Nåværende markedsverdi på PalGold er $ 383.00, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PALG er 24.70M, med en total tilgang på 99999998.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.55K.