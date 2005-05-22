Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pajamas Cat (PAJAMAS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pajamas Cat (PAJAMAS) Informasjon YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." Offisiell nettside: https://pajamas.cat/ Kjøp PAJAMAS nå!

Pajamas Cat (PAJAMAS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pajamas Cat (PAJAMAS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 348.48K Total forsyning: $ 979.85M Sirkulerende forsyning: $ 979.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 348.48K All-time high: $ 0.03509586 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035564

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pajamas Cat (PAJAMAS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PAJAMAS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PAJAMAS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PAJAMASs tokenomics, kan du utforske PAJAMAS tokenets livepris!

PAJAMAS prisforutsigelse Vil du vite hvor PAJAMAS kan være på vei? Vår PAJAMAS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

