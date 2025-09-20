Pajamas Cat (PAJAMAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00038361 24 timer lav $ 0.00040181 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00038361 24 timer høy $ 0.00040181 All Time High $ 0.03509586 Laveste pris $ 0.00026071 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -1.58% Prisendring (7D) +2.06%

Pajamas Cat (PAJAMAS) sanntidsprisen er $0.0003935. I løpet av de siste 24 timene har PAJAMAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00038361 og et toppnivå på $ 0.00040181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAJAMAS er $ 0.03509586, mens den rekordlave prisen er $ 0.00026071.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAJAMAS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og +2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pajamas Cat (PAJAMAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 387.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 387.47K Opplagsforsyning 979.85M Total forsyning 979,847,728.1788343

Nåværende markedsverdi på Pajamas Cat er $ 387.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAJAMAS er 979.85M, med en total tilgang på 979847728.1788343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.47K.