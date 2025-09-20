Dagens Pajamas Cat livepris er 0.0003935 USD. Spor prisoppdateringer for PAJAMAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAJAMAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Pajamas Cat livepris er 0.0003935 USD. Spor prisoppdateringer for PAJAMAS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PAJAMAS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Pajamas Cat Logo

Pajamas Cat Pris (PAJAMAS)

Ikke oppført

1 PAJAMAS til USD livepris:

$0.00039347
$0.00039347
-1.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Pajamas Cat (PAJAMAS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:20:08 (UTC+8)

Pajamas Cat (PAJAMAS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00038361
$ 0.00038361
24 timer lav
$ 0.00040181
$ 0.00040181
24 timer høy

$ 0.00038361
$ 0.00038361

$ 0.00040181
$ 0.00040181

$ 0.03509586
$ 0.03509586

$ 0.00026071
$ 0.00026071

-0.12%

-1.58%

+2.06%

+2.06%

Pajamas Cat (PAJAMAS) sanntidsprisen er $0.0003935. I løpet av de siste 24 timene har PAJAMAS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00038361 og et toppnivå på $ 0.00040181, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PAJAMAS er $ 0.03509586, mens den rekordlave prisen er $ 0.00026071.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PAJAMAS endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -1.58% over 24 timer og +2.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Pajamas Cat (PAJAMAS) Markedsinformasjon

$ 387.47K
$ 387.47K

--
--

$ 387.47K
$ 387.47K

979.85M
979.85M

979,847,728.1788343
979,847,728.1788343

Nåværende markedsverdi på Pajamas Cat er $ 387.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PAJAMAS er 979.85M, med en total tilgang på 979847728.1788343. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 387.47K.

Pajamas Cat (PAJAMAS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Pajamas Cat til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Pajamas Cat til USD ble $ -0.0000354495.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Pajamas Cat til USD ble $ -0.0001227762.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Pajamas Cat til USD ble $ -0.00008209902086475827.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.58%
30 dager$ -0.0000354495-9.00%
60 dager$ -0.0001227762-31.20%
90 dager$ -0.00008209902086475827-17.26%

Hva er Pajamas Cat (PAJAMAS)

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Pajamas Cat (PAJAMAS) Ressurs

Offisiell nettside

Pajamas Cat Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Pajamas Cat (PAJAMAS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Pajamas Cat (PAJAMAS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Pajamas Cat.

Sjekk Pajamas Catprisprognosen nå!

PAJAMAS til lokale valutaer

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Pajamas Cat (PAJAMAS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PAJAMAS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Pajamas Cat (PAJAMAS)

Hvor mye er Pajamas Cat (PAJAMAS) verdt i dag?
Live PAJAMAS prisen i USD er 0.0003935 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PAJAMAS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PAJAMAS til USD er $ 0.0003935. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Pajamas Cat?
Markedsverdien for PAJAMAS er $ 387.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PAJAMAS?
Den sirkulerende forsyningen av PAJAMAS er 979.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPAJAMAS ?
PAJAMAS oppnådde en ATH-pris på 0.03509586 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PAJAMAS?
PAJAMAS så en ATL-pris på 0.00026071 USD.
Hva er handelsvolumet til PAJAMAS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PAJAMAS er -- USD.
Vil PAJAMAS gå høyere i år?
PAJAMAS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PAJAMAS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:20:08 (UTC+8)

