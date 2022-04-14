Paintswap (BRUSH) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Paintswap (BRUSH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Paintswap (BRUSH) Informasjon

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap.

Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics.

Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Offisiell nettside:
https://paintswap.io
Teknisk dokument:
https://docs.paintswap.finance/

Paintswap (BRUSH) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Paintswap (BRUSH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Paintswap (BRUSH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Paintswap (BRUSH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet BRUSH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange BRUSH tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår BRUSHs tokenomics, kan du utforske BRUSH tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.