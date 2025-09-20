Paintswap (BRUSH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00894573 24 timer høy $ 0.01015704 All Time High $ 0.249255 Laveste pris $ 0.0051472 Prisendring (1H) +0.94% Prisendring (1D) -10.47% Prisendring (7D) -19.55%

Paintswap (BRUSH) sanntidsprisen er $0.00905852. I løpet av de siste 24 timene har BRUSH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00894573 og et toppnivå på $ 0.01015704, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRUSH er $ 0.249255, mens den rekordlave prisen er $ 0.0051472.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRUSH endret seg med +0.94% i løpet av den siste timen, -10.47% over 24 timer og -19.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paintswap (BRUSH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.71M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.71M Opplagsforsyning 409.12M Total forsyning 409,123,945.6658004

Nåværende markedsverdi på Paintswap er $ 3.71M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRUSH er 409.12M, med en total tilgang på 409123945.6658004. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.71M.