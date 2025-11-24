Paimon Stripe SPV Token pris i dag

Sanntids Paimon Stripe SPV Token (STRP) pris i dag er $ 45.13, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende STRP til USD konverteringssats er $ 45.13 per STRP.

Paimon Stripe SPV Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,002,894, med en sirkulerende forsyning på 22.22K STRP. I løpet av de siste 24 timene STRP har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 45.55, mens tidenes laveste notering var $ 44.89.

Kortsiktig har STRP beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Paimon Stripe SPV Token (STRP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.00M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.00M Opplagsforsyning 22.22K Total forsyning 22,222.2222222222

