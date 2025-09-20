Dagens Paimon SpaceX SPV Token livepris er 219.07 USD. Spor prisoppdateringer for SPCX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPCX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Paimon SpaceX SPV Token livepris er 219.07 USD. Spor prisoppdateringer for SPCX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPCX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SPCX

SPCX Prisinformasjon

SPCX Offisiell nettside

SPCX tokenomics

SPCX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Paimon SpaceX SPV Token Logo

Paimon SpaceX SPV Token Pris (SPCX)

Ikke oppført

1 SPCX til USD livepris:

$219.07
$219.07$219.07
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:39:39 (UTC+8)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 219.03
$ 219.03$ 219.03
24 timer lav
$ 219.26
$ 219.26$ 219.26
24 timer høy

$ 219.03
$ 219.03$ 219.03

$ 219.26
$ 219.26$ 219.26

$ 225.44
$ 225.44$ 225.44

$ 217.23
$ 217.23$ 217.23

-0.00%

--

-0.11%

-0.11%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) sanntidsprisen er $219.07. I løpet av de siste 24 timene har SPCX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 219.03 og et toppnivå på $ 219.26, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPCX er $ 225.44, mens den rekordlave prisen er $ 217.23.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPCX endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Markedsinformasjon

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

--
----

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Paimon SpaceX SPV Token er $ 2.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SPCX er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.19M.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Paimon SpaceX SPV Token til USD ble $ +0.00013544.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Paimon SpaceX SPV Token til USD ble $ -1.4646801130.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Paimon SpaceX SPV Token til USD ble $ -3.7363702920.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Paimon SpaceX SPV Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00013544--
30 dager$ -1.4646801130-0.66%
60 dager$ -3.7363702920-1.70%
90 dager$ 0--

Hva er Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Ressurs

Offisiell nettside

Paimon SpaceX SPV Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Paimon SpaceX SPV Token.

Sjekk Paimon SpaceX SPV Tokenprisprognosen nå!

SPCX til lokale valutaer

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPCX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Hvor mye er Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) verdt i dag?
Live SPCX prisen i USD er 219.07 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPCX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPCX til USD er $ 219.07. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Paimon SpaceX SPV Token?
Markedsverdien for SPCX er $ 2.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPCX?
Den sirkulerende forsyningen av SPCX er 10.00K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPCX ?
SPCX oppnådde en ATH-pris på 225.44 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPCX?
SPCX så en ATL-pris på 217.23 USD.
Hva er handelsvolumet til SPCX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPCX er -- USD.
Vil SPCX gå høyere i år?
SPCX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPCX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:39:39 (UTC+8)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.