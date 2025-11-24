Paddle Finance pris i dag

Sanntids Paddle Finance (PADD) pris i dag er $ 0.00025392, med en 21.33% endring de siste 24 timene. Nåværende PADD til USD konverteringssats er $ 0.00025392 per PADD.

Paddle Finance rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 31,397, med en sirkulerende forsyning på 123.65M PADD. I løpet av de siste 24 timene PADD har den blitt handlet mellom $ 0.00020926(laveste) og $ 0.00025392 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00884559, mens tidenes laveste notering var $ 0.00019478.

Kortsiktig har PADD beveget seg +0.01% i løpet av den siste timen og +5.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Paddle Finance (PADD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.40K$ 31.40K $ 31.40K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 253.92K$ 253.92K $ 253.92K Opplagsforsyning 123.65M 123.65M 123.65M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

